Pedro Sánchez ya ha elegido a la persona que sustituirá a José Luis Escrivá al frente del Ministerio de Transformación Digital y Función Pública. Óscar López, una de las personas más próximas al presidente del Gobierno, se hará cargo de la cartera que deja vacante el que será el nuevo gobernador del Banco de España, según avanza el diario 'El País'.

Hasta ahora, López era jefe de Gabinete del presidente del Gobierno, un cargo que ahora ocupará Diego Rubio según el citado medio. Rubio ejercía como responsables de asuntos europeos, siendo otro de los hombres de confianza de Sánchez, especialmente en sus cumbres europeas en Bruselas.

López había ganado peso en Moncloa desde la salida de Iván Redondo en 2021, siendo la persona elegida por Sánchez para formar parte de su círculo más cercano. El nuevo ministro fue secretario de organización del PSOE, siendo apartado y posteriormente recuperado por el propio Sánchez.

Se trata de uno de los cambios que Sánchez tenía que acometer en su Ejecutivo, al que se sumará el de la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, cuando sea elegida como comisaria europea. Fue la semana pasada cuando el Gobierno propuso a Ribera como candidata a comisaria del nuevo Ejecutivo de Ursula von der Leyen. Ahora, se perfila como nueva jefa de Transición Ecológica a nivel europeo.

La trayectoria de Óscar López

El primero en fijarse en López dentro del PSOE fue José Blanco. En esa época era él quien mandaba entre los socialistas por encargo de José Luis Rodríguez Zapatero, y fue quien montó un equipo con Sánchez, López y Hernando. López pasó por el Congreso y, como sus orígenes están Riaza (Segovia), acabó de candidato socialista a la Junta Castilla y León, pero perdió. En 2012, Alfredo Pérez Rubalcaba lo nombró número 3 del PSOE, pero dos años más tarde Rubalcaba obtenía los peores resultados en unas elecciones europeas y acababa marchándose.

Fue entonces cuando apareció Pedro Sánchez. El propio López fue quien anunció que había ganado las primarias socialistas. El nuevo líder le situó como portavoz en el Senado, pero tras ello se sucedieron elecciones, la victoria de Rajoy, el 'No es no' y finalmente Sánchez dimitió para no tener que abstenerse.

Cuando volvió a recuperar el trono del socialismo, la apuesta de López para el PSOE fue Patxi López, pero Sánchez ganó las primarias y llegó al Palacio de la Moncloa a través de la moción de censura a Rajoy. Fue entonces cuando Sánchez le designó como presidente de Paradores Nacionales.