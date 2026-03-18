Dani Mateo, sobre la paloma que se ha cagado en la cabeza de Almeida: "El PSOE le ha ofrecido ser cabeza de lista"

Dani Mateo reacciona en este vídeo al momento en el que José Luis Martínez-Almeida recibe una cagada de paloma durante un discurso. "La paloma no le ha cagado, le ha soltado un dron", apunta por su parte Wyoming.

"El Espíritu Santo ha bajado a la Tierra y ha elegido... a Almeida". Así lo ve Dani Mateo después de que una paloma escogiera la cabeza del alcalde de Madrid para, directamente, cagarse en ella.

Así se puede ver en el vídeo sobre estas líneas, donde mientras está pronunciando un discurso, Almeida recibe la caca de la paloma. El regidor se lo toma con humor y desvela que el ave ha "aterrizado" sobre el corte de pelo que se hizo ayer.

"Apuesto 1.000 pavos a que era un tordo", comenta Wyoming, que al ver la magnitud de la cagada señala que la paloma "no le ha cagado, le ha soltado un dron".

Dani Mateo, por su parte, afirma que el PSOE ha ofrecido a la paloma "ser cabeza de lista en las próximas municipales".

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