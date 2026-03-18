Un joven echa a correr cuando El Intermedio le 'propone' liderar la izquierda: "No, no"

El programa ha salido a la calle para encontrar al nuevo líder de la izquierda. Descubre si El Intermedio ha conseguido su objetivo en el vídeo principal.

El Intermedio se ha propuesto encontrar al próximo líder de la izquierda, por eso ha salido a la calle para buscarlo entre los españoles ya que, como indica el Gran Wyoming, "estamos convencidos de que la izquierda debe estar liderada por gente de la calle".

La reportera pregunta primero a un hombre que declina la propuesta, pero no justifica el porqué de su respuesta. Una señora, por su parte, indica que no quiere liderar "nada". "No quiero, ni la izquierda ni la derecha", señala otra señora.

"Déjate, yo vivo muy tranquilo", responde otro hombre. Una joven, por su parte, responde que no ya que llega tarde a trabajar. Otra, por su parte, expone que ella no quiere liderar a nadie ya que con "liderar" su casa tiene bastante.

"Para que me estén insultando todo el día, no merece la pena", afirma otro hombre. "Uf, qué pereza", responde un chico a la reportera cuando le propone liderar a la izquierda. Por fin consigue que alguien valore su propuesta ya que una chica le responde que quizá lo haría "en vacaciones". La respuesta más sorprendente es la de un chico que, además de negarse, decide salir corriendo y huir de la propuesta.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.