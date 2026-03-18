Un hombre de 82 años le da una 'paliza' a Isma Juárez en el 'Street Fighter': "¿Pero cómo has aprendido a jugar tan bien?"

En la 'Madrid in Game', Isma Juárez asiste y participa en un encuentro intergeneracional que busca unir a niños de primero de la ESO con personas mayores en torno a los videojuegos, con resultados sorprendentes.

Isma Juárez ha estado en un encuentro intergeneracional de videojuegos, en el que niños de 10 años y ancianos de 90 convergen en torno al ocio digital. "Unos nacieron jugando al Call of Duty y otros prácticamente lo vivieron", afirma.

Uno de los responsables de la iniciativa le explica que el objetivo de esta iniciativa es integrar tanto a los jóvenes de primero de la ESO como a la tercera edad para "demostrar que no son mundos tan lejanos".

Allí presencia una partida de 'Mario Tenis' donde José Luis le demuestra a un par de chavales su arte con el videojuego. "Lo ha petado", comenta Isma, mientras que anciano dedica el éxito a la "novia" de uno de los chicos.

Los niños ven a algunos yayos "muy fuertes" en esto de los videojuegos, hasta el punto de haber superado sus expectativas. Isma lo comprueba por sí mismo jugando una partida contra un hombre que nació en 1944, y que le da una auténtica 'paliza' en el 'Street Fighter'.

"¿Estas jugando tú en casa y has venido aquí como 'voy a probar hoy un poco' y en realidad es un viciado?", le pregunta Isma, mientras que el señor le asegura que lleva jugando a este juego "media hora o menos".

Sin embargo, el 'rey de la pista' encuentra un rival a su altura en Carmen, otra mujer mayor que termina ganándole. "Eres la reina del Street Fighter", le 'corona' Isma, que decide introducir a la mujer en el mundo del Tik Tok bailando 'La Macarena'.

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