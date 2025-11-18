Dani Mateo, sobre el "elevado tren de vida" de la mujer de Santos Cerdán: "Debía ser el Orient Express"

"Hay muchas formas de acabar envuelto en una trama de corrupción, algunos por blanquear y Paqui por las ofertas de Blancolor", comenta Dani Mateo sobre la mujer de Santos Cerdán y su afición para "gastar y gastar".

Dani Mateo analiza el informe de la UCO sobre Santos Cerdán que dice que Servinabar pagaba a la familia del exsecretario de Organización del PSOE varios sueldos, un piso en Madrid y una tarjeta para gastos "que siguieron usando hasta el día antes de la detención de Koldo".

Sin embargo, el colaborador de El Intermedio asegura en el vídeo sobre estas líneas que esta trama de corrupción "no la ha arruinado la UCO, sino Paqui 'la manirrota'".

Se trata de Francisca Muñoz, la mujer de Cerdán que, según Dani, "llevaba un tren de vida muy elevado, y el tren debía ser el Orient Express".

Dani señala que en una conversación entre el socio de Servinabar y su mujer, esta le dijo de Paqui que "solo sabe gastar y gastar" y que "la conocen todas las vendedoras de El Corte Inglés". "Hay muchas formas de acabar envuelto en una trama de corrupción, algunos por blanquear y Paqui por las ofertas de Blancolor", ironiza.

