"PobreIsmael Serrano, nueva víctima de los bulos", comenta El Gran Wyomingtras escuchar "la impactante información" que ha traído Dani Mateoal plató de El Intermedio. "Nos ha engañado todo este tiempo", dice irónicamente sobre Ismael Serrano el colaborador, que pasa a explicar cómo una falsa alarma en la plaza de Callao provocó un despliegue policial y el desalojo de la misma.

Todo sucedió cuando un ciudadano comunicó a la Policía Nacional que había visto en el parking de la zona a dos personas armadas. Dani Mateo cuenta que tras el aviso, los agentes se acercaron inmediatamente hasta el lugar de los hechos y establecieron un perímetro de seguridad. Al revisar las imágenes de la cámara de seguridad, se dieron cuenta de que no había armas y de que se trata de un trípode.

"Era Ismael Serrano, cantante, que no llevaba una arma de fuego, si no un trípode y tampoco iba a organizar un atentado, si no que estaba grabando la presentación de un libro infantil", aclara el colaborador.