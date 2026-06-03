Cristina Gallego, sobre las palabras machistas del tenista Daniel Vallejo: "No detecta cuando un comentario está fuera de lugar"

Sandra Sabatés y la colaboradora de El Intermedio repasan las machistadas más llamativas de la semana, como, por ejemplo, la sanción que ha recibido el tenista paraguayo al perder un partido y afirmar que el árbitro tendría que haber sido un hombre.

Sandra Sabatés y Cristina Gallego repasan las machistadas de la semana en 'Goles son señores', una sección que, como comenta Sabatés, "demuestra que el machismo es como Florentino Pérez cuando hay elecciones en el Real Madrid, está en todas partes".

Gallego cuenta que hay "tangana en Bogotá", donde una jueza ha obligado al candidato de extrema derecha a la presidencia del país, Abelardo de la Espriella, a reconocer que las mujeres votan con criterio después de afirmar que consiguió numerosos votos femeninos gracias a sus atributos.

"Este sujeto se piensa que a las mujeres nos ponen un buen paquete y nos volvemos locas", comenta Cristina, "de hecho espero que el lema de campaña sea 'Hola, me llamo Abelardo, y tengo un gran nardo'". "Permíteme que dude si lo tiene tan grande, el electorado femenino quiero decir", añade Sandra.

La siguiente noticia las lleva hasta París, donde se ha confirmado un nuevo fichaje del machismo. Como explica Sabatés, Roland Garros ha multado al tenista paraguayo Daniel Vallejo. "Tras perder en un partido aseguró en una entrevista que el árbitro debería haber sido un hombre", explica la periodista. Esto le ha reportado una sanción de 65.000 euros por parte de la organización del torneo. "Está el ojo de halcón, que detecta cuando una pelota está fuera de la pista, y luego está el ojo de Daniel Vallejo, que no detecta cuando un comentario está fuera de lugar", comenta Cristina.

La última parada es Valencia. "El equipo de fútbol base juvenil de Bonrepós y Mirambell celebró una victoria con una cena en el polideportivo municipal en la que contrataron a una stripper que hizo un espectáculo erótico en el que participaron los adolescentes, menores de edad", explica Gallego.

El ayuntamiento de la localidad planea llevar lo sucedido a la fiscalía. "Igual pensaron: si celebro quitándome la camiseta me van a sancionar, mejor contratar a una stripper y que se quite ella toda la ropa", añade, irónica, Cristina. Sabatés aclara que la iniciativa no partió del club sino de algunos de los padres. "Gracias a sus padres esos chicos están super adelantados, hay jugadores que eso solo lo consiguen cuando llegan a primera división", concluye Sabatés.

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