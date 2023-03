La moción de censura presentada por Vox en el Congreso de los Diputados contra Pedro Sánchez está dejando surrealistas detalles como que el propio candidato de Vox, Ramón Tamames, pase totalmente del partido de extrema derecha y de su líder, Santiago Abascal.

Dani Mateo analiza la figura de Ramón Tamames, quien "merece ganar la moción de censura porque es un político veterano, original e independiente": "Hace con Vox lo mismo que el Consejo de Ministros con Alberto Garzón, pasar olímpicamente".

Además, el presentador de El Intermedio no da crédito al ver cómo Tamames pasa de la intervención de Santiago Abascal, al que ni siquiera aplaude. Y no una, ni dos veces, sino varias. "¿Que está Abascal 'on fire' poniendo a caldo al presidente del Gobierno?, pues Ramón nada, se queda quieto sin aplaudir hasta en nueve ocasiones".