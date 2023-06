"¡Pedazo de inaudito!", 'insulta' Dani Mateo antes de disculparse porque "no me gusta utilizar palabras tan gruesas". El colaborador de El Intermedio analiza el surrealista rifirrafe que tuvo lugar en las Cortes de Castilla y León cuando Francisco Igea aseguró que era "inaudito" la proposición no de ley de PP y Vox para crear un protocolo bucodental para personas con discapacidad que, sin embargo, ya se aplica desde 2013.

"El otro día fascista y hoy inaudito", le contesta José María Sánchez, procurador de Castilla y León por el PP, en el vídeo sobre estas líneas. Igea se disculpaba con ironía por sus palabras y le recordaba que "inaudito es cosa no oída, un insulto es imbécil, que diría el vicepresidente".

"Sánchez no sabía lo que significaba la palabra inaudito", comenta Dani, que aconseja al procurador del PP que pase más tiempo con el diccionario Vox y menos con el partido Vox.