El Intermedio estrena nueva sección sobre ciencia y tecnología: 'Cómo están las máquinas'. En ella, y junto a Cristina 'Gallebot', Dani Mateo y Wyoming hacen un repaso de las últimas noticias del ámbito científico. El robot humanoide ha hablado sobre Retro, un mono clonado en China.

Como ha contado 'Gallebot', "los científicos han utilizado la misma técnica que la usada para clonar a la famosa oveja Dolly: vaciar un ovulo de una oveja e introducir en el un núcleo con ADN de una célula adulta extraída de la ubre de otra hembra". Tras el exitoso resultado, Poo Mu-ming, uno de los investigadores que ha participado en el proyecto ha declarado que "no hay barreras para clonar primates por lo que la clonación de humanos está mas cerca de la realidad".

Wyoming ha afirmado que le encantaría poder duplicarse para poner su clon a curar y así trabajar un poco menos. Por su parte, Dani Mateo prefiere no hacerlo ya que, como argumenta, "ya me han clonado en laSexta y salgo en dos programas, ¿qué más voy a hacer?". El presentador de El Intermedio ha pedido a 'Gallebot' que le cuente un chiste a lo que la robot ha lanzado un dardo a Wyoming afirmando que no está programada para ello "lo que provoca que no pueda contar chistes pero sí presentar El Intermedio".