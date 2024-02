Cristina Gallego se convierte en 'Cristina de Aragón' para responder a las críticas de políticos y medios franceses a los productos españoles. "¿Nos vamos a dejar amedrentar por un puñado de gabachos con aliento a queso fuerte? Yo digo que no", comenta con aire 'belicista'.

La colaboradora de El Intermedio analiza en el vídeo sobre estas líneas los ataques a los camiones españoles, a los que han tirado sus cargamentos: "¿Sabéis cuántas cestas de fruta podría repartir Ayuso? Tendría para cinco años de insultos a Sánchez".

También responde a la exministra francesa de Ecología, Segolene Royal, que asegura que el tomate bio español es "incomible y falso": "Te lavas la boca para hablar de nuestros tomates, Segolene", le comenta Cristina, que le muestra los puños y le asegura que "tengo dos para ti, uno raf y un kumato" y le recuerda que "no tenéis nada que hacer contra nuestros tomates, y si no ¿por qué coño hacéis vichyssoise y no gazpacho?".

Al periodista de una cadena francesa que cataloga a las mandarinas como "asquerosas", además de otras críticas que señalan que son "de mala calidad" y hasta "mierda", 'Cristina de Aragón' contraataca cargando contra 'El Principito': "Es una boñiga francesa que no entraría ni por el Arco del Triunfo". Como respuesta, decide boicotear productos franceses como la baguette, el croissant o el vino y advierte: "Como sigáis así, fichamos a Mbappé y lo volcamos en la mitad de la A5".