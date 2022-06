El Gran Wyoming y Cristina Gallego analizan en el vídeo principal de esta noticia el nuevo protocolo de la sanidad madrileña. "Este protocolo lo va a petar muy fuerte", afirma Cristina Gallego en su irónico análisis, donde lee algunos de los puntos. Por ejemplo, en el primer punto del protocolo que se aplicará este verano en la sanidad madrileña dice que "en los casos de procesos que no requieran atención inmediata los pacientes serán citados para días posteriores".

"¿Qué veis de malo en que te citen dentro de tres meses? ¡si a nadie le gusta ir al hospital y con la de cosas que hay que hacer en Madrid en verano!", afirma irónica Cristina Gallego, que muestra en el vídeo cómo se aplicará el primer punto con un ejemplo de un paciente (Dani Mateo) que se ha roto el brazo. "Lamento decirle que esto es un centro de salud, aquí no hay médicos para atenderle", ironiza Gallego que destaca al paciente que si no puede mover el brazo, mejor: "Estupendo, eso es lo que tiene que hacer, no moverlo, descanse tranquilo que le doy cita para dentro de un mes". "Si te duele hoy, ya te llamaremos mañana", destaca Gallego, que lee los siguientes protocolos y los demuestra con el paciente en el vídeo principal de esta noticia.