Muchas mujeres ya están hartas de las políticas machistas de Donald Trump, incluso antes de tomar posesión de su cargo de presidente de los Estados Unidos. Ante la posibilidad de que prohíba el aborto a nivel nacional, a lo que se unen las denuncias de 26 mujeres contra Trump por conducta sexual inapropiada y que haya sido declarado culpable de una agresión sexual en los 90, ha surgido el movimiento '4B'.

Cristina Gallego analiza en el vídeo sobre estas líneas este movimiento feminista importado desde Corea del Sur, cuyas 'B' corresponden con 'bihon' (no al matrimonio heterosexual), 'bichulsan' (no a tener hijos), 'bisekseu' (no a tener sexo con hombres) y 'beyeonae' (no a tener citas con hombres).

"A las mujeres coreanas lo único que les gusta que empieza por 'bi' es Beyoncé", afirma Gallego, que explica cómo se ha disparado este movimiento en Estados Unidos tras la victoria de Trump, multiplicando las búsquedas en Google por 4.000. "Subió tanto como las acciones de Tesla y los billetes sin regreso a México", ironiza.

De este modo, se han propagado vídeos de mujeres que animan a salir de aplicaciones de citas y no tener ningún contacto con los hombres. "Seguirlo a rajatabla va a ser difícil en el día a día. Una cosa es no tener citas o no casarte con un hombre, pero otra cosa no hablar con ellos", apunta Cristina, que se pregunta qué pasa si el médico es un hombre: "¿Cómo dices por gestos infarto de miocardio?"