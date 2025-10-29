Wyoming, sobre la ruptura de Junts y el PSOE: "Sánchez se va a comer todas las leyes de aquí al final de la legislatura"

El Gran Wyoming reflexiona en este vídeo sobre al "ruptura total" de Junts con el PSOE: "Parece que voten lo que voten, el corazón de Junts ya ha elegido, ya no habrá negociaciones en el Congreso, ni nada de nada".

En plena votación interna de Junts sobre su ruptura con el PSOE, Sánchezse ha pronunciado públicamente por primera vez sobre la decisión de la cúpula del partido catalán e insiste en su mensaje de diálogo. El paso dado por la dirección de Junts deberá ahora ser refrendado por sus 6.500 militantes, llamados a responder desde este miércoles a una pregunta que puede marcar el rumbo de la legislatura:"¿Estás de acuerdo con la propuesta de la dirección ejecutiva nacional de dar por finalizado el acuerdo de investidura con el PSOE ante los reiterados incumplimientos de sus compromisos?".

Sin embargo, antes de esperar los resultados, la portavoz del partido en el Congreso de los Diputados, Miriam Nogueras, ha dejado clara la postura de Junts en este vídeo de Al Rojo Vivo tras decidir este lunes dejar de apoyar al Gobierno de Pedro Sánchez. Pese a las dudas que arroja la retirada de un apoyo con el que el Ejecutivo no contaba de facto, la portavoz de la formación catalana en el Congreso de los Diputados despeja las dudas con tres palabras: "Romper es romper".

Tras estas palabras, El Gran Wyoming reflexiona en el plató de El Intermedio: "Parece que voten lo que voten, el corazón de Junts ya ha elegido, ya no habrá más viajes a Suiza, ni negociaciones íntimas en el Congreso, ni nada de nada". "Es una ruptura en toda regla, bueno, con la excepción de que Sánchez, en vez de litros de helado, lo que se va a comer son todas las leyes de aquí al final de la legislatura".

Sin embargo, desde el PSOE confía en llegar a algún acuerdo. "La posición del PSOE es la mano tendida", ha asegurado Pilar Alegría. Sin embargo, El Gran Wyoming responde que "no es el caso de Junts": "Ahora mismo, están en lados opuestos".

