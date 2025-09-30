El consejo de Wyoming sobre los discursos contra los inmigrantes: "No tengáis miedo a personas que son como nosotros"

El presentador de El Intermedio expone que Sumar está presionando al PSOE para impulsar la regularización extraordinaria de inmigrantes que afectaría a medio millón de personas. "Debería ser una obligación regularizar a estas personas", afirma Wyoming.

El Gran Wyoming comienza su reflexión habitual con una curiosa pregunta: "¿Creéis en los fantasmas?". El presentador confiesa ser "muy escéptico con este tema". "Pero, en los últimos tiempos he cambiado de opinión y ahora creo que sí estamos rodeados de presencias que nos pasan inadvertidas".

El presentador indica que no vienen de otras dimensiones, "sino de otros países y continentes". "No nos los vamos a encontrar en casas encantadas sino en nuestros centros de trabajo, en la calle... son personas de carne y hueso que, simplemente, han venido a nuestro país en busca de un futuro y una vida mejor", añade.

"Son inmigrantes, pero nosotros nos empeñamos en tratarlos como seres de otros mundos", reflexiona, "o como peligrosos enemigos". Wyoming indica que hace unos días se ha sabido que Sumar está presionando al PSOE para impulsar la regularización extraordinaria de inmigrantes, que afectaría a medio millón de personas.

El ala socialista del Gobierno parece reticente ya que, como indica, "temen no tener votos suficientes en el parlamento para poder sacar esa medida adelante". "No solo debería ser fácil regularizar a estas personas sino que debería ser una obligación", indica el presentador.

Wyoming recuerda que otros presidentes, como Aznar o Zapatero, también llevaron a cabo regularizaciones extraordinarias. "¿Qué ha cambiado aquí?", se pregunta el presentador. Wyoming indica que hay personas que "viven de sembrar el miedo y el odio".

"Es más fácil y rentable culpar a los inmigrantes de todos los males del mundo, que reconocer que vivimos en un sistema injusto, obsoleto y que necesita una revisión a fondo", reflexiona. Para el presentador, lo peor es que "incluso los mal llamados de centro se apuntan a crear miedo y odio al inmigrante por su propio miedo a ser desplazados por otros más radicales".

"Si permitís un consejo, no caigáis en la trampa, no tengáis miedo a personas que son como nosotros, los fantasmas no existen", concluye, "los fantasmones, eso ya es otro asunto".

