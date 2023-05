Quedan pocos días para las elecciones del 28 de mayo y Thais Villas vuelve con una nueva entrega de 'Lo vota, no lo vota', el juego de El Intermedio en el que los españoles compiten por adivinar el partido al que votarán sus conciudadanos solo con mirarlos.

David es el escogido para concursar con el primer reto de encontrar a un votante del PSOE. Para ello, en el vídeo sobre estas líneas busca a alguien que "vaya bien vestido y peinado, incluso". La elegida es Mai, que no solo afirma que votará a este partido, sino que "incluso he llegado a no votar al PSOE porque yo soy socialista y ellos ha habido momentos en que no".

El segundo reto al que se enfrenta David es tan complicado como encontrar un votante de Ciudadanos, para lo que busca a alguien con "un estilismo entre Begoña Villacís y yo". Finalmente lo intentan con Ruth, que confiesa que no es el perfil de votante que buscan: "¿Pensabas que yo era de Ciudadanos?", reacciona esta mujer.