Hace unos días, Thais Villas entrevistó a jóvenes de un barrio rico y un barrio obrero sobre los problemas que encontraban para acceder a una vivienda e independizarse. Hoy, la reportera de El Intermedio investiga la otra cara de la moneda, la de los padres de uno y otro barrio con hijos en edad de irse de casa.

Una mujer de barrio rico explica que sus hijos se independizaron entre los 23 y los 24 años, si bien admite que "les ayudamos sus padres". "Compramos un piso, les dimos una entrada importante y ya ellos van pagando su hipoteca", explica la entrevistada, que puntualiza que lo hizo con sus dos hijos por igual: "Compramos dos pisos".

En el barrio obrero, una señora comenta que tiene cuatro hijos y que todos ya viven fuera de casa, aunque lo hicieron ya mayores. Sin embargo, comenta que no pudieron estudiar porque "no he tenido dinero para darles estudios". También asegura que les echa una mano para la hipoteca: "No les llega y aquí está la mamá, mientras pueda les ayudo", comenta esta mujer, que admite que, aunque les dice que se lo tienen que devolver, lo hacen "a veces si, a veces no".