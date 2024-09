Thais Villas visita un barrio rico y un barrio obrero para preguntar a sus vecinas por las reformas y renovaciones de este otoño. ¿Cuánto suelen gastarse en una y otra zona? En el barrio obrero, una mujer explica que tiene pensado renovar la cocina, si bien asegura que "hay que ahorrar primero". Comenta que podría llegar a gastarse entre 5.000 y 6.000 euros, por lo que "habrá que pedirlo prestado".

En el barrio rico, una chica apunta que ya ha renovado su salón con un coste de 3.000 euros "porque me apetecía": "Soy DJ y me compré una mesa de mezclas y necesitaba ubicarla en un salón nuevo", afirma. De la reforma asegura que se encargó su hermano mientras ella estaba de vacaciones y que "cuando entré en mi casa dije: 'Esta no es mi casa'".

Otra mujer de barrio obrero señala que tiene pensado "hacer obras en casa ya mismo", por lo que asegura que "me voy a meter hasta el cuello", porque tendrá que pedir un crédito. Mientras tanto, una vecina del barrio rico explica a Thais que tiene que renovar su "family", o salón "informal", además de hacerse retoques en los párpados y, quizá, en el cuello: "Es usted mi musa", reacciona la reportera de El Intermedio.