Además de charlar con Carmen Fernández Tamayo, jefa del Servicio de la Oficina de Objetos Perdidos, Isma Juárez ha podido conocer a varias personas que han acudido al lugar a dejar objetos que han encontrado o a buscar otros cuyo hallazgo les ha sido comunicado.

El reportero habla primero con una joven que perdió un monedero en el metro. "¡Qué poca fantasía!", afirma Isma tras descubrir el objeto perdido. "Lo perdí en circunstancias 'peligrosas'", le explica la chica. "¿Es posible que cuando perdieras la cartera, estuvieses en un cierto estado etílico?", pregunta Juárez. "Confuso sí, unos cuantos vermuts de más...", contesta ella.

Isma también habla con un taxista que ha ido a dejar una tableta que olvidaron en su taxi. "Me hace mucha ilusión esto", manifiesta el reportero. Eduardo, el taxista, le cuenta a Isma que no ha tenido la tentación de quedarse el objeto. "A veces se te pasa por la cabeza quedártela pero, si yo la perdiera, me gustaría recuperarla", explica. "Acabo de recuperar la esperanza en la humanidad", contesta Isma.