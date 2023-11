Laminé Thior explica el concepto de 'tokenismo' en su sección 'Microrracismos'. Este consiste en incluir a personas de colectivos discriminados en anuncios, películas, grupos, etc. para dar sensación de diversidad.

El cómico da varias claves para conseguir distinguir el 'tokenismo' de la diversidad real. Como explica, "la diversidad real se consigue no solo con una foto sino dando voz y teniendo en cuenta las diferentes perspectivas que el mundo nos ofrece, no solo la carcasa sino el contenido".

Además, se pone a si mismo como ejemplo: "Soy el único negro en un programa de blancos y solo hablo cosas de negros". "¿Es 'tokenismo'?", se pregunta Laminé. La respuesta es no y lo argumenta indicando que "si fueran 'tokenistas' de verdad me usarían de reclamo y, al menos, saldría en la foto, e incluso más grande que Wyoming, por eso sé que me quieren por lo que soy". Además, lanza un 'dardo' contra Isma Juárez diciendo: "No como a ese tal Isma Juárez, que solo está ahí por que tiene pinta de árabe".