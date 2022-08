En su sección 'Mujer tenía que ser', Sandra Sabatés entrevistaba a Clarissa Ward, corresponsal jefa de la CNN que cubrió sobre el terreno la caída de Afganistán en manos de los talibanes. Durante su conversación, la reportera de guerra compartió su visión del periodismo en zonas de conflicto: "Necesitas tener curiosidad y ser una persona que se adapte a nuevas y diferentes situaciones", explicaba.

También destacaba que "la seguridad es lo más importante para mi", si bien "a veces las mejores historias están en los lugares más peligrosos y difíciles de acceder": "Tienes que lograr un equilibrio entre el riesgo y la recompensa", concluía.

Además, Ward explicó cómo ser una mujer occidental había afectado a su trabajo en países como Siria o Afganistán. Según ella, esta condición "te otorga una extraña libertad", pues a la vez que se puede sentar con hombres en la misma sala aunque "quizá sea un poco incómodo", también se le permite hacerlo con las mujeres, a diferencia de lo que ocurre con sus colegas hombres.

Sin embargo, también ha habido momentos en los que se ha sentido más vulnerable. En el vídeo sobre estas líneas explicaba el episodio de acoso que vivió con el hijo de Gadafi: "Cuando pienso en mi profesión y en mi vida, los momentos en los que más ofendida me he sentido ha sido cuando mi inteligencia o mi experiencia como reportera no han sido tenidos en cuenta por el hecho de ser mujer", aseguraba.

