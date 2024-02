En una nueva entrega de su sección 'Un país en la riñonera', Isma Juárez visita Molina de Aragón, un municipio de Guadalajara que tiene el título de pueblo más frío de España. Allí ha 'tomado la temperatura', tanto de su alcalde, con el que se ha comido un cocido, como de sus vecinos, que le han explicado cómo se liga en un sitio donde apetece poco salir de casa.

El reportero habla en el vídeo sobre estas líneas con el dueño de una tienda que afirma que "no tengo miedo al frío": "En la tienda no hace frío, en mi casa no hace frío y esa señora de ahí tampoco tiene frío", comenta señalando a una mujer que saluda a las cámaras de El Intermedio desde su balcón.

"Te veo todos los días", le comenta la vecina de Molina a Isma Juárez, al que le ofrece una bata. El reportero le propone un 'reto' para ponérsela según cae de balcón: "Como si fueran los Juegos Olímpicos".