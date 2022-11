A Carmen Giménez su pareja la maltrató hasta el punto de provocarle una lesión medular que la dejó parapléjica. Sin embargo, la joven logró con mucho esfuerzo sobreponerse a esa brutal agresión, convirtiéndose en atleta paralímpica. Ahora es campeona de España en Atletismo Adaptado en las Categorías de 800, 1.500 y 5.00 metros. Andrea Ropero charla con ella en El Intermedio. "Comencé una relación con un compañero de trabajo y comenzamos pronto a convivir en mi casa", recuerda Carmen Giménez, que, sin embargo, "fue tortuosa desde el principio": "Fue ese trabajo progresivo de ir destruyéndome y convirtiéndome en nada, fue muy doloroso".

Dos años después, a Carmen Giménez su maltratador le provocó una grave lesión que le dejó en silla de ruedas: "Ese día fue especialmente agresivo físicamente, se puso a tirar cosas en casa", recuerda Giménez, que explica que "sabía que algo iba a pasar": "Bajé las escaleras del dúplex y me encerré en el baño". Cuando la joven pensó que su maltratador se había ido salió del baño y, en ese momento, la tiró por una terraza: "Me lo encontré frente a frente y terminé tres pisos para abajo". "No podía hablar, tenía costillas clavadas en los pulmones y una lesión medular completa", explica.

"Ocurre todo eso y no hay un atestado policial", recuerda la deportista, que explica que "no se toma declaración a nadie", ni siquiera a ella. Lo primero que hizo nada más salir del hospital fue denunciar a su maltratador a la Policía, pero afirma que "cuando se inició todo el proceso de investigación fue un auténtico despropósito". "En la parte pericial, me citaron una trabajadora social, una psicóloga y una psiquiatra y me acribillaron a preguntas muy profundas e íntimas", recuerda la joven, que destaca que "fue un horror" porque se sintió "señalada y culpable": "Tenía que indicar con qué facilidad establecía relaciones personales con hombres". "Él dio tres versiones distintas", recuerda Giménez, que, sin embargo, archivaron su caso por "falta de pruebas": "Yo no he relatado el hecho concreto porque no lo recuerdo pero sí casi dos años de relación que recuerdo muy bien".