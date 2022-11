Andrea Ropero charla en El Intermedio con Carmen Giménez, una mujer a la que su pareja maltrató hasta el punto de provocarle una lesión medular que la dejó parapléjica. Sin embargo, la joven logró con mucho esfuerzo sobreponerse a esa brutal agresión, convirtiéndose en atleta paralímpica. Ahora es campeona de España en Atletismo Adaptado en las Categorías de 800, 1.500 y 5.00 metros.

"Mi lesión se produjo en el año 2010", explica Giménez, que estaba a punto de cumplir 30 años: "Estaba trabajando y tenía una vida independiente". "Comencé una relación con un compañero de trabajo y comenzamos pronto a convivir en mi casa", recuerda Carmen Giménez, que, sin embargo, "fue tortuosa desde el principio": "Fue ese trabajo progresivo de ir destruyéndome y convirtiéndome en nada, fue muy doloroso".

Tres meses después de comenzar la relación, la deportista acudió a su médica de cabecera: "Cuando me dijo que tenía depresión y me iba a medicar, fui la primera sorprendida porque no era capaz de extrapolar, sentía los síntomas pero no era capaz de ponerle nombre". "Cuando se lo comenté a él descalificó a la doctora", cuenta Giménez, que, dos años después de ese momento, su maltratador le provocó una grave lesión que le dejó en silla de ruedas: "Ese día fue especialmente agresivo físicamente, se puso a tirar cosas en casa", recuerda Giménez, que explica que "sabía que algo iba a pasar": "Bajé las escaleras del dúplex y me encerré en el baño". Cuando la joven pensó que su maltratador se había ido salió del baño y, en ese momento, la tiró por una terraza: "Me lo encontré frente a frente y terminé tres pisos para abajo". "No podía hablar, tenía costillas clavadas en los pulmones y una lesión medular completa", explica Carmen Giménez.