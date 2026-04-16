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20 aniversario de El Intermedio

El 'baño de realidad' de Pedro Sánchez a Wyoming: "A este paso celebramos los 25 años, vosotros en la tele y yo en la Moncloa"

Pedro Sánchez también se apunta a la fiesta por el 20 aniversario de El Intermedio y manda un divertido 'baño de realidad' a Wyoming, además de copiarle el 'look' con tirantes.

Pedro Sánchez también se apunta a la fiesta por el 20 aniversario de El Intermedio y manda un divertido 'baño de realidad' a Wyoming, además de copiarle el 'look' con tirantes.

El Intermedio celebra su 20 aniversario y en esta fiesta no podía faltar el ya tradicional 'baño de realidad' de Andrea Ropero a Wyoming, que en esta ocasión se lo da un espectador de Madrid muy especial: Pedro Sánchez.

El presidente del Gobierno le habla sobre el análisis de las gafas inteligentes que había llevado en su viaje a China: "Hay que ver qué revuelo cada vez que llevo gafas", comenta.

Sánchez asegura que está "muy lejos" de parecerse a George Clooney: "Ya me gustaría, entre otras cosas porque a mi solo me dan agua", apunta.

El presidente considera que quien realmente "marca tendencia" es Wyoming, hasta el punto de que le copia el 'look' con tirantes y manda un "abrazo" a El Intermedio por su 20 aniversario: "A este paso celebramos juntos los 25 años, vosotros en la tele y yo en la Moncloa".

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