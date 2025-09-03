'Ayuso' rechaza un cupón de 5 euros del supermercado: "Buen intento Pedro Sánchez, pero no voy a coger tu sucio dinero"

Cristina Gallego se convierte en una 'Isabel Díaz Ayuso' que no para de ver 'trampas' de Pedro Sánchez en todos los regalos que recibe, desde un descuento del supermercado, hasta el Euromillones, pasando por un misterioso paquete.

Desde la Comunidad de Madrid desconfían de cualquier medida que venga desde el Gobierno, incluida la condonación de la deuda autonómica.

'Isabel Díaz Ayuso', interpretada por Cristina Gallego, se está empezando a poner paranoica con cualquier cosa que parezca demasiado buena. Empezando por un cupón de descuento de 5 euros del súper que manda a la papelera: "Buen intento Pedro Sánchez, pero no voy a caer en la trampa de coger tu sucio dinero", comenta.

Su 'ayudante' Dani Mateo aparece con un paquete que han entregado a su nombre: "Lo han intentado en su domicilio, pero como no saben en cuál de los dos pisos vive, lo han dejado en recepción", explica.

'Ayuso', de nuevo, desconfía de un paquete "gratis" y se plantea el dilema de que pueda ser la air fryer que pidió ayer. Finalmente, decide deshacerse de él porque "prefiero freír las croquetas en aceite que caer en el chantaje del perro".

Dani además le muestra los dos euros que le ha devuelto la máquina, que según 'Ayuso' es "sanchista" desde el día que "vi un sándwich insuperable de chuletón al punto".

Por último, le da la noticia de que les ha tocado 500 millones de euros del Euromillones que juegan en la oficina, pero la 'presidenta' madrileña se niega a aceptarlo: "A la Comunidad de Madrid nadie la compra con sucio dinero sanchista".