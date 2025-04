Cristina Gallego dedica un cantar levantino al paso de Mazón: "De urgencia, no busques en el CECOPI, él está en la mesa dos"

La 'Fallera Mayor' dedica al 'santísimo' una canción. "No es para menos", afirma Wyoming, "este año ha sido más de fallos que de fallas".

'Nuestro Señor de la Perpetua Sobremesa', Carlos Mazón, es el protagonista de la Semana Santa de El Intermedio. El paso llega hasta el plató dirigido por el capataz don Juan Ochoa y, junto a él, desfilan el Hermano Mayor, Dani Mateo, el 'sacerdote' Lamine Thior, el hermano cofrade Isma Juárez y las devotas Andrea Ropero y Thais Villas.

El paso del 'santísimo Mazón' vibra ante la llegada de la Fallera Mayor, Cristina Gallego. "No es para menos", afirma Wyoming, "este año ha sido más de fallos que de fallas". Este se para en el rincón cofrade para que la Fallera dedique al sacro paso un cantar levantino. "Respetemos el consagrado silencio que merece el momento", pide el presentador.

"Valencia, es la tierra del Ventorro donde siempre está Mazón", canta Gallego, "de urgencia, no busques en el CECOPI, él está en la mesa dos". "Valencia, la pregunta es evidente Mazón, ¿por qué no te vas?", sigue su canción.

"Paciencia, que Feijóo quizá en un año ya le deje de apoyar", añade la 'fallera'. "La cuenca del Júcar, las trampas de Sánchez, Teresa Ribera, no va mi smartphone", concluye el cantar levantino, "la AEMET se equivoca, he pillado atasco, me abducen los aliens, elige versión".