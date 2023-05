"Súbditos madrileños y calaña del resto de España, se interrumpe la emisión de esta bazofia de este programa porque la gente quiere mayoría de Ayuso, en las urnas y en la tele", destaca 'Isabel Díaz Ayuso' (interpretada por Cristina Gallego), que echa de la mesa del plató de El Intermedio a El Gran Wyoming y a Sandra Sabatés.

"Me cargué a 'El coletas', y me voy a cargar a Pedro Sánchez", avisa 'Ayuso', que informa que a partir de ahora presentará ella El Intermedio junto a su maceta. "Mejor que me sustituya una maceta, que Ana Rosa", destaca El Gran Wyoming mientras 'Ayuso' le echa: "Calla y fuera de mi mesa". La madrileña también tiene para Sandra Sabatés: "Tú también catalana, vete con Ada Colau a llorar y a tocar los bongos a una casa okupa".

Tras echar a ambos presentadores, 'Ayuso' se sienta en la silla de Wyoming para dar comienzo a su nuevo programa: "Aquí comienza, 'Ganas, ganas de informarse con Ayuso'".