Thais Villas se traslada hasta un barrio rico y un barrio obrero para conocer el presupuesto para ocio que tienen sus vecinos. Un vecino de un barrio rico recuerda en el vídeo que su última escapada a Formentera "no bajó de los 6.000 euros": "Una paella rojiza nos costó 500 euros para cuatro". Una confesión que deja alucinada a Thais Villas: "Pues vaya tela, vaya con el ocio en su familia".

Por otro lado, la reportera también habla con una vecina de barrio rico que asegura que intenta "no caer en la monotonía y desconectar" durante sus fines de semana. "Viajamos muchos, conocemos lugares nuevos...", explica la mujer a Thais Villas. Por otro lado, una mujer de barrio obrero asegura que no sale ni a comer porque la economía no le da "para salir todos los fines de semana". "¿Qué se deja usted un fin de semana?", pregunta Thais Villas a la vecina de barrio obrero, que responde: "Me dejo la piel fregando la casa, nada más".