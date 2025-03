Así responde una mujer a otra que dice que hay gente que no pude comer: "En España nadie se muere de hambre"

Una señora se muestra contraria a gastar en dinero en Defensa y pide que ayuden a los ciudadanos porque "hay mucha gente que no tiene para comer". "En este país nadie se muere de hambre, hay muchas ayudas", responde otra.

Thais Villas sale a la calle con 'Hablando se enciende la gente', su sección de El Intermedio en la que la abre debate con los ciudadanos sobre los temas que más preocupan a la sociedad. Esta vez, la reportera se interesa por la opinión de los españoles sobre el gasto en Defensa. "Deseo que llegue un momento en que no haya guerras ni armas", afirma una señora, que se define como "cristiana alternativa": "Apuesto con seguridad en que no se aumente el gasto en Defensa, porque quiero que desaparezca la brecha entre los países ricos y pobres y que no haya armas, como dice la Biblia, espero un mundo en paz".

Sin embargo, otra mujer defiende la inversión en Defensa afirmando que España "debe estar preparada para una guerra". "Hay que defender al país", insiste la señora, que, además, contesta así a otra mujer que afirma que la gente no tiene para pagar pisos ni para comer: "En este país nadie se muere de hambre señora, porque hay muchas ayudas". Puedes ver el momento al completo en el vídeo que hay sobre estas líneas.