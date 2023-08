¿Están afectando las redes sociales a las relaciones de pareja? El Intermedio salía a la calle a preguntar a los españoles sobre el amor y las redes sociales, ya que los psicólogos adviertan de que afectan negativamente a las relaciones de pareja.

"Si tu pareja no da like a una publicación tuya, ¿qué tal te sienta?", preguntaba la reportera, y mientras que un chico reconocía que se la sudaba; otra de las jóvenes, que alardeaba de tener una relación de pareja "sana, decía: "Me sienta bastante mal. Es un problema que antes no existían". "'Qué es esta traición que me has hecho'", le dice. Además, en este vídeo también reconoce que le cotillea las redes.

