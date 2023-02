Los expertos alertan de que la dependencia tecnología está alterando las relaciones de pareja. Y, es que, aunque las redes sociales han abierto nuevas oportunidades para conocer gente, lo cierto es que también han cambiado la manera en que una pareja se relaciona. "Según algunos estudios la tecnología crea más desconfianza, celos y falsas expectativas", explica Sandra Sabatés.

Por eso, El Intermedio ha querido salir a la calle para comprobarlo: "Sí, me sienta mal que no dé like a una publicación. Bastante mal", recalca una joven, que es consciente de que es "un problema que antes no existía y ahora sí" y que se lo reprocha a su pareja: "¿Cómo es esta tarición que me has hecho?".

Además, también confiesa que "cotillea" las redes de su pareja "para ver quién le da like y le comenta" porque le genera "curiosidad" y reconoce que al principio de la conversación se enfadaba con él si le dejaba en visto: "Me quité el check azul para que no se enfadara", confiesa él, que le deja claro que "tengo todo el derecho a no contestarle cuando no quiero contestar".