La victoria de Juanma Moreno en las elecciones celebradas el pasado domingo ha llevado a El Intermedio a recordar la entrega de 'Zanguangos' en la que Joaquín Reyes se convertía en el reelegido presidente de la Junta de Andalucía.

El Moreno Bonilla de Reyes se presentaba haciendo alarde de sus numerosas facetas, incluida la musical como ex vocalista del grupo 'Falsas realidades': "Éramos una mezcla entre new age, pero con toques andaluces, como si mezclas The Cure con Los Caños", señalaba el político, que aseguraba ser "como el Kennedy con seseo, el mesías de la nueva derecha, el Jesucristo con chaleco plumas".

En el vídeo sobre estas líneas se puede ver al cómico caracterizado como Juanma Moreno trabajando codo con codo con una peculiar asesora "que también sirve como coche oficial" o inaugurando los diferentes elementos de un parque infantil.

Así imitó a Alberto Núñez Feijóo

Joaquín Reyes regresa a El Intermedio con una divertida imitación al nuevo líder del PP, Alberto Núñez Feijóo: "El PP no tiene nada que ver con Vox, pero si hay que pactar con ellos para llegar a un Gobierno se pacta". Puedes verlo en este vídeo.

(*) Desde laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos de la hemeroteca de El Intermedio.