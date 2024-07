En una temporada pasada de El Intermedio, Thais Villasacudió a un colegio de Primaria para hablar con los niños y las niñas sobre la amistad. Y es que los más pequeños son todos unos expertos. Por ejemplo, Carla explicó en el vídeo principal de esta noticia que su hermano no es precisamente su amigo: "Me rompe todo, así que me tiene contentita". "A veces me echan la culpa por su culpa", se quejó la pequeña. Por su parte, Noa afirmó que sus "padres son más bien familia".

Por otro lado, Thais Villas preguntó a los pequeños por sus trucos para hacer amigos. "Quien está todo el día en su habitación que salga, que vaya al parque", explicó Nicolás, que mandó este mensaje: "Yo de niño, recuerdo que todo el rato que veía un niño le decía '¿quieres ser mi amigo'". Además, la reportera quiso saber qué tendría que hacer para ser amiga de este grupo de niños y niñas. "Guardar secretos, animarte y cuando estas triste desahogarte hablando con él", fueron algunas de las respuestas.

