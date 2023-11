El Gran Duque de Wyoming Fitz-Stuart y Daniel Ruiz Mateos del Condado del Alto Hospitalet comentan las novedades de la semana entre la aristocracia, como la vuelta del rey Juan Carlos a España. "Hagamos ya el puente aéreo Abu Dabi-Sanxenxo, que este señor se pasa las horas volando, ya le llaman Juan Carlos I de Spanair", señala el Duque, pero Mateos le corrige: "Spanair es como los delitos del rey, ya no existe".

El rey emérito va a competir en unas regatas en la ría de Pontevedra, pero antes ha hecho una parada técnica en Vitoria para someterse a un chequeo médico, aunque Fitz-Stuart apunta que "con la cantidad de metal y tornillos que lleva en el cuerpo y lo rápido que ha sido, podemos decir que ha sido una parada en boxes".

"¿Sabes quién estaba invitada a la gala de los Grammy Latinos? Vicky Fe", cuenta el Gran Duque, ante lo que Daniel Ruiz Mateos se pregunta si la nieta del rey emérito también canta. "No, pero el tal Quevedo tampoco y ahí estaba", aclara el primero, y analizan el 'look' "campechano" con el que acudió.

También está de actualidad Tamara Falcó, pues ha cumplido 42 años. "¡Qué casualidad! Los mismos que aparenta su madre", indica el Duque. Sin embargo, al no ser una cifra redonda, la marquesa de Griñón ha hecho "una celebración discretita", expone Ruiz Mateos, que cuenta que fue con su marido y todos sus amigos a Londres. "Me parece un súper cumple, ves como no es necesario hacer nada del otro mundo, si estás bien rodeado ya está", declara Fitz-Stuart.