Angy Fernández expone por qué contó que sufría depresión: "Para visibilizarlo, no nos tiene que dar vergüenza"

"Me faltaba amor propio, autoestima y aceptar que no siempre se puede estar arriba", contaba la artista a Andrea Ropero. La joven fue diagnosticada con depresión con tan solo 19 años.

Dentro de su sección 'Cuéntalo', Andrea Ropero charlaba con la artista Angy Fernández sobre salud mental. Como expunía la reportera, la joven, antes de cumplir 20 años, ya había participado en un reality show, era una cantante de éxito y una de las protagonistas de la popular serie juvenil 'Física o Química', de Antena 3.

La joven plasmó en el libro 'Bonito desastre' la historia de su vida y, en el mismo, también abordó su depresión que le fue diagnosticada con 19 años. La joven explicaba a la reportera que sentía, al llegar a su casa, una gran sensación de vacío, "a pesar de haber hecho reir a 400 personas en el teatro". "Todos estos años me he dado cuenta que me faltaba amor propio, autoestima y aceptar que no siempre se puede estar arriba", añadía.

"A cada persona la depresión le viene por algo", contaba a Ropero, "a mí me vino, a lo mejor, por ese éxito repentino, por cambiar de vida tan repentinamente siendo tan joven, una relación tóxica... todo eso sacó traumas de la infancia". La joven explicaba que el fallecimiento de su padre cuando tenía 9 años "estaba ahí, ese miedo al abandono".

La artista afirmaba que sigue existiendo tabú entorno a ese tema. "Cuando yo lo conté no hablaba nadie de la depresión", apuntaba. Angy exponía que ella lo quiso contar "para que la gente se sintiera identificada, que no sintieran vergüenza al decir que estaban pasando por una depresión y visibilizarlo". "Es algo muy común y no nos tiene que dar vergüenza sentirnos así... vulnerables", añadía.

(*) Desde laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos de la hemeroteca de El Intermedio.