Entre quienes se preparan para la carrera judicial, es un secreto a voces que algunos preparadores cobran sus clases en negro. Lo habitual es pagar a principios de mes en metálico, un hecho por el cual, durante la pandemia, muchos llegaron a contraer una gran deuda con sus jueces al no querer recibir el pago por transferencia. Sobre este hecho ha hablado Andrea Ropero con Ignacio González Vega, juez de la Audiencia Provincial de Madrid y exportavoz de Jueces y Juezas para la Democracia.

Aunque asegura que no tiene constancia de que haya jueces que cobren en B, reconoce que eso no significa que no los haya. "Ya desde hace años se viene escuchando que preparan opositores y no lo declaran a Hacienda", explica el magistrado, quien señala que se da una "grave contradicción". "Los jueces estamos para que se aplique el derecho y si no declara sus ingresos está infringiendo la ley", afirma.

