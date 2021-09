"¿Vamos a permitir que los socialistas amordacen a nuestros magistrados para obligarles a conceder indultos a okupas rastafaris o para que ir a misa sea delito?", se pregunta Cristina Gallego, que se muestra a favor de Pablo Casado en no renovar el CGPJ. La presentadora también defiende los jueces independientes que ha habido, como Carlos Lesmes, que "es un juez independiente donde los haya, aunque ocupó diferentes cargos durante el Gobierno de Aznar y fue nombrado por el PP".

Pero no es el único juez independiente, también está Enrique López, un magistrado que fue apartado del caso Gürtel por falta de imparcialidad. "Según los progres, como fue el PP el que le propuso como vocal del CGPJ y también le propuso en el Tribunal Constitucional, pues no se podían fiar de él. Es una víctima a quien la izquierda radical dejó en la cuneta desamparado hasta que Ayuso lo contrató Como consejo de Justicia de la Comunidad de Madrid y luego Casado como secretario de Justicia e Interior del PP". Después de hacer un repaso a estos jueces "independientes", Cristina Gallego pide a "los progres de izquierdas" que les dejen "decidir por sí mismos qué partido quieren que sea su 'Best Friend Forever'".

Pablo Casado bate récord de 'filibusterismo' para no renovar el Poder Judicial

El Gran Wyoming da una lección de Ciencias Políticas y explica que el "filibusterismo" que ahora practica el líder del PP consiste en hablar durante horas y horas para impedir iniciativas o leyes. En El Intermedio recuerda la "gran variedad de excusas" que ha puesto en estos años.