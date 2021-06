Andrea Ropero pregunta a Juan Antonio Palacios, coordinador de la planta de Psiquiatría del Hospital Infanta Sofía de Madrid, por los efectos de la pandemia en la salud mental. "La situación es dura", asevera el especialista, que precisa que "la gente más desfavorecida son los que más están sufriendo, con diferencia".

Asimismo, el doctor Palacios advierte del "impacto que está teniendo en los niños": según explica, a pesar de que se han aumentado en más del 50% las camas de salud mental infanto-juvenil, sigue habiendo "muchachos esperando en puertas de Urgencias para ingresar". Otro colectivo que está sufriendo especialmente, apunta, son quienes ya tenían alguna problemática de salud mental previa. "Nos ha hecho mucho daño", resume.

El psiquiatra pone el foco también en la larga espera entre la primera atención al paciente y la segunda visita: "Esa continuidad, carecemos de ella porque no tenemos recursos", denuncia el sanitario, que señala que solo hay unos nueve psiquiatras y seis psicólogos por cada 100.000 habitantes. ¿Qué secuelas puede tener un paciente si no recibe una atención adecuada? "La cronificación, la instalación en la medicación", alerta el especialista, que señala que, por ejemplo, si no se aborda un primer brote psicótico en un joven, "estamos condicionando el resto de la vida de esa persona". Puedes ver la entrevista completa en el vídeo que ilustra esta noticia.