Sole Vegas es madre de una hija con un trastorno de salud mental que se desencadenó durante la pandemia. Andrea Ropero la ha entrevistado en El Intermedio, donde Sole denuncia el desamparo que ha sentido en este último año, mientras su hija aún sigue sin un diagnóstico: "Hemos estado muy solas", afirma.

Su hija, cuenta, está "muy delicada en este momento". "Ha percibido tanto desinterés que yo creo que ya no va a establecer relaciones de confianza con ningún profesional, ningún psiquiatra", explica Sole, que señala que su hija "piensa que nadie en absoluto la va a ayudar". "De alguna manera un poco de razón tiene, o bastante, porque no nos han prestado ningún tipo de ayuda", lamenta.

Sole explica que "no sabía dónde acudir": "¿Quién me informa a mí de qué es lo que está pasando?", plantea. Además, relata el calvario que supone tener que llamar al 112 ante algunas crisis, ya que esto "implica que primero viene Protección Civil, la Policía" y, mientras, "vecinos con la persiana subida, rodando todo en vídeo". "Me hubiera hecho falta un teléfono al que acudir", afirma. Puedes ver la entrevista completa en el vídeo que acompaña esta noticia.

"Nos vimos solos, encerrados y sin seguimiento psiquiátrico"

La pandemia ha agravado la situación de los pacientes crónicos con trastornos de salud mental, que han visto cómo se ha deteriorado la asistencia que recibían. Es el caso de Juan Carlos, diagnosticado de esquizofrenia, que ha contado a Andrea Ropero cómo ha vivido el último año. Puedes ver su relato en este vídeo: