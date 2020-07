Más de 80 años después y, aunque la historia haya acallado uno de los episodios más sanguinarios de la Guerra Civil, 'La Desbandá' aún tiene mucha presencia en la memoria de quienes lo vivieron. Unas 300.000 personas tuvieron que huir de Málaga por el único pasillo republicano ante la llegada de las tropas franquistas.

Marchaban hacia Almería cuando las bombas de los sublevados les asesinaban por tierra, mar y aire: al menos 5.000 personas murieron, aunque los datos son inexactos, ya que nunca se llegó a abordar la masacre ni a desenterrar a los muertos.

Andrea Ropero ha entrevistado en El Intermedio al investigador Jesús Majada, quien ha narrado ante las cámaras qué ocurrió realmente en 'La Desbandá' cuando las tropas franquistas entraron en Málaga, la ciudad más importante del sur en territorio republicano. Los frentes cayeron enseguida y "la gente salió huyendo de manera despavorida sin saber realmente dónde iban", ha explicado. La única salida que tenía Málaga era Almería, el único pasillo republicano que quedaba.

"Queipo de Llano estaba anunciando que iba a entrar en Málaga a sangre y sexo", ha explicado el investigador. "'Malagueñas vais a saber muy bien quiénes son los hombres'", advertía el teniente franquista según Majada, que ha detallado que las mujeres fueron las que, ante las amenazas, animaron a salir.

Además, aunque 'La Desbandá' no tuvo relevancia internacional, un médico canadiense y su equipo sacaron las únicas fotografías que se conservan del terrible episodio, pero no eran periodistas por lo que la difusión no fue tan grande como la vivida en Guernica dos meses más tarde, cuando un día después las fotografías de aquella matanza protagonizaban diarios internacionales.

Por otro lado, Majada ha recordado que aunque Franco haya salido del Valle de los Caídos, el general Queipo de Llano continúa siendo homenajeado en Sevilla. "Es una vergüenza para la democracia española, para la Iglesia y para la Hermandad de la Macarena", ha afirmado el investigador, que señala que "fue un genocida y debería salir ya".

Los supervivientes de 'La Desbandá': "Fue una carnicería"

Ana Pomares es una de las supervivientes de esta tragedia. Ahora, ha contado en El Intermedio cómo lo vivió. Estaba en una casa de campo cuando su padre les insistió en correr "con lo que tenían" para huir de las tropas franquistas. "Vino mi padre con un coche porque nos acompañaba otra familia. Queríamos ver por las ventanillas y eso fue un machaque. Los aviones ametrallaban, los barcos de guerra tirando cañonazos, sangre por todas partes... fue una carnicería", ha expresado.

"Esas cosas no se olvidan", ha recordado Ana, que ha asegurado que no se lo ha contado a sus hijos porque en su casa "no se hablaba de eso". Por eso, sus hijos se enteraron hace solo dos años: "Eran cosas que no se hablaban".

"Parece que nos lavaron el cerebro", ha explicado la superviviente, que ha asegurado que "no hay que olvidarlo, sino saberlo". "No vamos a estar ahora con rencores, pero ni olvido ni perdono, porque a la gente de mi edad le robaron la niñez", ha lamentado. Por eso, ha dicho, le "calmaría que los gobiernos lo dieran a conocer y que todas las personas que asesinaron fueran sacadas de las cunetas".