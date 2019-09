Andrea Ropero entrevista a José Luis Ábalos, secretario de Organización del PSOE. El enemigo a batir para los socialistas en las pasadas elecciones fue la derecha, pero para las elecciones del próximo 10 de noviembre... el adversario será Unidas Podemos, ¿o seguirán siendo aliados?

Ábalos considera que "es un competidor más, nunca ha sido nuestro adversario, nunca lo hemos querido ver así". El error de Unidas Podemos, dice, "fue no poner el acento en todo lo que nos une", en la agenda social.

Asegura que ante la situación de bloqueo político, el Partido Socialista también ha cometido errores, pero señala que "toda la representación política tenía la obligación de procurar un gobierno para España". "Frente a la alternativa socialista, no había otras alternativas", insiste, y defiende que "no habría pasado nada si la fuerza más votada, el PSOE, no hubiese formado Gobierno y las derechas hubiesen tenido la oportunidad". Pero explica que "las derechas no tenían esa capacidad y optaron por el bloqueo".

Desde Unidas Podemos, Irene Montero, entrevistada en El Intermedio, aseguró que se volverían a sentar con el PSOE para negociar otro Gobierno de coalición si los resultados del 10N nos llevasen a una situación similar a la de después del 28A. Ábalos dice que los socialistas siempre se sentarán con las fuerzas que quieran los españoles, "pero no veo la fórmula de coalición", remarca.

"La opción del ciudadano es votar a un partido político, no a una coalición. Estamos entregados a lo que diga la ciudadanía", explica, y asegura que la nueva convocatoria electoral no es para que los españoles rectifiquen, pero "es verdad que en este tiempo hemos visto qué quieren los partidos para el país".

¿Provocará Más País una bajada de escaños en el PSOE?

El 10 de noviembre el escenario de la izquierda suma a un nuevo actor político, Más País. El sondeo que se ha conocido después de la noticia de que se iba a presentar da una bajada de escaños al PSOE, ¿temen que un nuevo partido de izquierdas dificulte el Gobierno de Pedro Sánchez?

"No deja de ser una escisión de Podemos, y esto no es una cuestión nueva de la izquierda. Hace años había una retahíla de nombres de izquierda que en democracia ya fueron desapareciendo. Están poniendo en marcha una experiencia, y no sé lo que va a durar".

En este sentido, dice que en el caso de Ciudadanos ocurre "más de lo mismo": "Más allá de Rivera, no sé si queda alguno de los fundadores".

