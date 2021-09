Un día después de emitir en El Intermedio el reportaje de Andrea Ropero sobre la situación que sufren los pueblos cercanos al embalse de Ricobayo, en Zamora, que ha sido vaciado drásticamente por Iberdrola entre denuncias de los vecinos que aseguran que la eléctrica lo ha llevado a cabo para "hacer caja", Iberdrola responde.

Pese a que cuando realizó el reportaje desde la empresa declinaron la oferta de la periodista para participar, ahora, tras la emisión, sí lo han querido hacer. Ropero ha tenido la oportunidad de hablar con Alejandro Román, director de generación hidroeléctrica de Iberdrola, quien afirma que la decisión de vaciar el embalse no se tomó para aprovechar los altos precios de la electricidad de estos días.

"La hidroelectricidad entra precisamente para controlar los precios, y de hecho, en el momento en el que el recurso agua ha ido a menos, los precios se han disparado. El vaciado contribuyó a contener los precios en ese momento", ha defendido Román. Y ha añadido: "Errores no hemos cometido, hemos cumplido las leyes a rajatabla. [...] Entendemos que daño medioambiental no se está produciendo, todos los informes muestran normalidad, no denotan empeoramiento de la calidad del agua ni una situación potencialmente peligrosa ni para la fauna ni para la flora".

Preguntado por el expediente que el Gobierno ha abierto a Iberdola por el vaciado de este embalse en concreto, el responsable asegura que no les consta: "Tengo la certeza absoluta de que no hemos cometido ningún error. Tampoco me consta que haya ningún expediente abierto, no lo hemos recibido y si es así colaboraremos. No nos preocupa en ese sentido", ha apostillado.

Por otro lado, reconoce cierta inquietud por parte de la empresa con las quejas de los vecinos: "Nos preocupa que la gente esté inquieta y no esté a gusto con las actuaciones que hemos podido hacer". Pero añade que son situaciones "que ya se han repetido", por lo que no entienden por qué este año es diferente.

La denuncia de la alcaldesa de un pueblo de Ricobayo

Precisamente, Andrea Ropero visitó el embalse de Ricobayo, casi sin agua y convertido en un secarral después de que Iberdrola lo vaciase, según los alcaldes y vecinos de la zona "para hacer caja". Habló con Lidia Pechero, alcaldesa de Palacios del Pan , donde además han sufrido cortes de agua. La edil denunció la situación y lamentó cómo afectaba esto a los vecinos de la España rural: "Es muy triste que quiten a la España vaciada lo poco que tenemos".