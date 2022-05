La cantante Amaia Romero visita al plató de El Intermedio para presentar su nuevo disco, 'Cuando no sé quién soy'. Incluso, la joven realiza una mágica actuación llena de sentimiento cantando Yamaguchi, cuyo original nombre explica en el vídeo principal de esta noticia.

Además, Amaia también da respuesta a una de las últimas canciones que ha estrenado y cuya letra no ha dejado indiferente a nadie: 'La canción que no quiero cantarte'.. Y es que en este tema, en el que colabora también su amiga Aitana Ocaña, hay frases que han sido de lo más comentadas como, 'Quieres ser mi amigo, cómeme el higo'. "¿Qué quieres transmitir porque se me escapa?", le pregunta Dani Mateo a la cantante, a la que confiesa qué fue lo que pensó cuando escuchó esa frase por primera vez. Amaia explica qué quiere decir con esa frase en el vídeo de arriba, donde puedes ver la entrevista al completo de Dani Mateo a la joven.