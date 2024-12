La 'advertencia' de Dani Mateo a Óscar López a ritmo de 'Y.M.C.A.': "No le pidas consejo a Lobato"

Óscar López ha presentado su candidatura para liderar el PSOE madrileño. El socialista, que actualmente ocupa el cargo de ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, sustituiría a Juan Lobato tras su salida.

Dani Mateo ha querido celebrar la candidatura de López con una de sus habituales canciones. A ritmo de 'Y.M.C.A.' de Village People, el colaborador ha entonado unas palabras en honor del socialista. "López, a lidiar con Ayuso, Óscar López", canta, mientras el público da palmas.

"Qué marrón te has comido, Óscar López, no le pidas consejo a Lobato, Óscar López", sigue su canción. Wyoming no deja que Mateo siga cantando. "Claramente estás en la Q, LGTBIQ+", le dice, antes de despedirlo.