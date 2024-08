'La Isla de los Perdidos', ese lugar de El Intermedio al que van los políticos que abandonan la vida pública, recibía a dos nuevos 'náufragos': Koldo García y José Luis Ábalos, que volvían a encontrarse tras estallar el 'caso Koldo'. "Está claro que el destino se ha empeñado en juntar nuestros caminos, siempre acabamos encontrándonos, ya sea en una isla desierta, un ministerio o una discoteca", comentaba el 'exasesor'.

'Ábalos' le pedía en el vídeo sobre estas líneas que lavara su ropa sucia, que "huele peor que el caso de tus mascarillas", a lo que 'Koldo' accedía "no porque me lo pidas, sino porque me da asco verla". "Te lo he dicho siempre: más importante que estar limpio es parecerlo", le recordaba.

El exministro de Fomento decidía romper su relación con 'Koldo' porque "por tu culpa me han mandado al ostracismo, o como se llama ahora, el grupo mixto". Su exasesor, sin embargo, le respondía con una mariscada: "Vamos a pringarnos hasta los codos", apuntaba un hambriento 'Ábalos'. "Otra vez", añadía García. Finalmente, los dos juntos terminaban abriendo en la isla 'La Chalana II'.

(*) Desde laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos de la hemeroteca de El Intermedio.