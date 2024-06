La Audiencia Nacional rechaza entregar el 'Caso Koldo' a la Fiscalía de Europea. El juez encargado de la causa defiende su plena competencia para continuar en la instrucción de la investigación.

No obstante, ha elevado la petición al Tribunal Supremo para ver quién debe encargarse.

Ante este 'tira y afloja' entre ambas organizaciones, Wyoming les da la "Solución salomónica". "Que partan en dos la causa y se lo encarguen a Koldo, que ya tiene un hacha", apunta el presentador de El Intermedio.

Por otro lado, también comenta las últimas declaraciones de José Luis Ábalos. El exministro socialista acaba de admitir que usó un chalé y que no ha pagado los gastos de la vivienda. Además, asegura que no hubo ningún tipo de comisión por parte de Koldo, y añade que nunca disfrutó del inmueble. "Tener un chalé y no fue nunca. Pues eso sí que es un delito", asegura Wyoming.