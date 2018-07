Jorge Sanz: "No sé cómo no hay una revolución en España"

Jorge Sanz es uno de los actores más importantes. Pero, en sus comienzos tuvo otros trabajos, incluso en el extranjero. En el extranjero, “fregué la roña de los baldosines de las duchas”, asegura el español.

Comenta que en Niza se quedó sin dinero y tuvo que volver a España “limpiando parabrisas en las gasolinera de Francia”. Y es que, “se gana un dinerillo”.

El español ha conocido a muchos actores famosos por haber trabajado con ellos, como a Arnold Schsenegger. El español, en la película de ‘Conan el Bárbaro’ hizo del personaje de la estrella cuando era niño.

En cuanto al Goya, comenta que espera que no se lo quiten por los recortes. El actor declara que los partidos deberían tener “No sé cómo no hay una revolución en España y no exigimos que haya listas abiertas en los papeles políticos”.