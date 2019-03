La incansable lucha de las Madres de la Plaza de Mayo: "A mi hija la detuvieron y a mi nieta la torturaron con nueve meses"

En 1998 un grupo de mujeres comenzaba a reunirse en la Plaza de Mayo para protestar contra la represión militar en Argentina y pedir el retorno de unos hijos y nietos que no volvieron a ver.

Con su pañuelo blanco por bandera, las Madres de la Plaza de Mayo, entre las que también había abuelas, se convirtieron en el símbolo de la lucha contra la dictadura argentina.

Ana Pastor ha entrevistado en Dónde estabas entonces a Sacha Artés, una de estas abuelas, para hacer un repaso de la historia de estas mujeres.

"A mi hija la detuvieron en Bolivia junto a mi nieta, que en ese momento tenía nueve meses. Ella no tenía ninguna militancia política, pero la torturaron, igual que a la niña, a la que cogían por las piernas para darle azotes. Todo lo hacían delante de mi hija para ver hasta dónde podía llegar y para que hablara", recuerda emocionada.

Desde este este momento, Sacha no tuvo noticias de ninguna de las dos. Pero todo cambió en un congreso en Venezuela con otras abuelas, en el que supo de la niña. "Empezaron a llegarme informaciones, un desconocido me metió un papel en el bolsillo del vestido durante una protesta con información sobre el paradero de mi nieta", explica.

Así, el 25 de agosto detuvieron a Eduardo Ruffo, el secuestrador la nieta de Sacha. "Inscribió a Carla como su hija propia, se inventó un parto, pero todo se desmontó. Llegué a las dependencias y le dije al juez que me devolviera a mi nieta, pasaron unas horas de espera y ansiedad terribles", asegura.

Finalmente pudo encontrarse con Carla, su nieta, que falleció en el año 2017 víctima de un cáncer. Esta abuela asegura que no volvería a Argentina porque "después de todo, hay vacíos que no se van a llenar nunca, como la ausencia" de su hija y lanza un contundente mensaje: "Nosotras seguimos luchando, no nos quedamos indiferentes. Ahora las mujeres tenemos el poder".

