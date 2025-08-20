Lucía Méndez, sobre los incendios: "El PP se equivoca culpando solo al Gobierno de una tragedia que no es exclusiva de él"

La periodista ha puesto el foco en las condiciones de trabajo de los equipos de extinción, que se han hecho visibles en plena emergencia: "Es muy difícil no darles la razón, y tiene que haber alguna realidad después de esto".

La periodista de El Mundo, Lucía Méndez, ha analizado en Al Rojo Vivo la situación provocada por los incendios que asolan distintas zonas del país. Según ha señalado, "el Gobierno estos días está haciendo un mayor esfuerzo comunicativo, algo que no hizo al principio".

Méndez ha subrayado que lo que está ocurriendo constituye "una tragedia nacional". En ese sentido, ha sido crítica con la estrategia de la oposición: "El PP no lo está haciendo bien, en el sentido de responsabilizar al Gobierno de algo que no es responsabilidad exclusiva del Ejecutivo".

La analista también ha puesto el foco en las condiciones de trabajo de los equipos de extinción, que se han hecho visibles en plena emergencia: "Es muy difícil no darles la razón, y tiene que haber alguna realidad después de esto".